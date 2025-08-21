Welttag des Fisches bei den Fischen feiern

Perfektes Regentag-Programm mit ernstem Hintergrund

Quasi als Gegenpol zu den Haien gibt es auch eine Führung zu unbekannteren Fischarten, um zu zeigen, dass die genau so faszinierend sind. Das Programm zum Welttag des Fisches eignet sich nicht nur an einem Regentag perfekt als Highlight für das Ferien-Finale – der Leitung des Hauses des Meeres geht es auch um Bewusstseinsbildung für die Lage der Bewohner von Süß- und Salzwasser.