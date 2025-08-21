Signa-Tochter: Gläubiger forderten 871 Mio. Euro

„Bedeutende Objekte“

In dem Unternehmen sei ein „wesentlicher Teil des Deutschland-Portfolios“ gebündelt. Die Creditreform nennt unter anderem das KaDeWe in Berlin und den Elbtower in Hamburg als Beispiel. Aber auch „bedeutende österreichische und italienische Assets“ gehörten zum Portfolio – darunter die Postsparkasse und das gestoppte Bauprojekt Lamarr-Kaufhaus in Wien, sowie das Hotel Bauer in Venedig.