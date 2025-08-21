WEGA-Einsatz nach bewaffnetem Überfall in Wien

WEGA-Einsatz am Mittwochabend im Wiener Bezirk Landstraße: Drei junge Männer hatten bewaffnet einen 19-Jährigen überfallen, bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Weit kam das Trio allerdings nicht ...
Zur Tat kam es am Abend gegen 20.45 Uhr in der Gigergasse. Die drei mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 17 und 23 Jahren hatten einen 19-Jährigen bzw. dessen Rucksack ins Visier genommen. Für das Opfer setzte es beim Überfall offenbar Schläge, einer der Verdächtigen zog eine Pistole und bedrohte den jungen Mann, ehe das Trio mit seiner Beute die Flucht ergriff.
Beute auf der Flucht weggeworfen
Eine Sofortfahndung sollte rasch Erfolg zeigen: WEGA-Beamte konnten die drei Verdächtigen rasch anhalten, Polizisten der Inspektion Wien-Mitte nahmen sie fest. Beim 17-Jährigen konnten die Beamten eine Schreckschusspistole sicherstellen. Zwar hatten die Täter ihr Objekt der Begierde noch auf der Flucht weggeworfen – der Rucksack konnte aber gefunden werden.
Die Vernehmung des Trios ist noch nicht abgeschlossen, berichtete die Exekutive am Donnerstag. Die Beschuldigten befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam.
