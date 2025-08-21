WEGA-Einsatz nach bewaffnetem Überfall in Wien

Zur Tat kam es am Abend gegen 20.45 Uhr in der Gigergasse. Die drei mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 17 und 23 Jahren hatten einen 19-Jährigen bzw. dessen Rucksack ins Visier genommen. Für das Opfer setzte es beim Überfall offenbar Schläge, einer der Verdächtigen zog eine Pistole und bedrohte den jungen Mann, ehe das Trio mit seiner Beute die Flucht ergriff.