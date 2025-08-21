Restaurantwoche: Geheimnis der indischen Küche

Die Restaurantwoche geht in die 31. Runde – mit Menüs zu fixen Preisen. Höchste Zeit, sich durch die Top-Lokale der Stadt zu kosten, wie Haris 1090, Restaurant by Kumar‘s Kitchen.
Fein speisen zu fixen Preisen lautet wieder das Motto bei der Restaurantwoche. Von 25. bis 31. August darf sich durch die Wiener Restaurantszene gekostet werden, Reservierungen in mehr als 100 teilnehmenden (Hauben-) Lokalen sind bereits möglich.
Zweigängiges Mittagessen gibt es um 19,50 Euro, 3- oder 4-Gang-Dinner um 39,50 Euro. Je Haube steigt der Preis. Von italienisch über Hausmannskost zu Thai und Burger ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.
Spitzenküche aus Indien
Eine Empfehlung ist Haris 1090, Restaurant bei Kumar’s Kitchen. Spitzenkoch Vijay Kumar war jahrelang bei Do&Co tätig, wo er unter anderem in der Business Class im Flugzeug aufkochte. Gemeinsam mit seinem Neffen führt er nun das Restaurant in der Althanstraße 51 im 9. Bezirk.
Im mit Palmen gesäumten Gastgarten werden Gerichte wie Butter Chicken, Samosa, Garnelen mit Avocado Tartare und Biryani serviert werden. Zur Perfektion gegart, frisch zubereitet. „Das Geheimnis der indischen Küche sind die Gewürze. Alle Mischungen stelle ich selbst zusammen“, verrät Kumar.
Ein wahres Gourmet-Menü
In der Restaurantwoche steht u.a. eine Vorspeisen-Trilogie am Menü, gefolgt von zartem Zander mit Kokos-Curry oder Dal Makhani. Den süßen Abschluss bietet ein Rosenduft-Coupe oder indischer Milchreis.
Kommentare
