Restaurantwoche: Geheimnis der indischen Küche

Spitzenküche aus Indien

Eine Empfehlung ist Haris 1090, Restaurant bei Kumar’s Kitchen. Spitzenkoch Vijay Kumar war jahrelang bei Do&Co tätig, wo er unter anderem in der Business Class im Flugzeug aufkochte. Gemeinsam mit seinem Neffen führt er nun das Restaurant in der Althanstraße 51 im 9. Bezirk.