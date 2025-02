Scherbenhaufen | Neue Köpfe

Scherbenhaufen. Jetzt ist also passiert, was sich seit Tagen – manche sagen: von Anfang an – abgezeichnet hat: Nach den Anfang Jänner geplatzten Verhandlungen zu einer ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung sind nun auch die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen gescheitert. Herbert Kickl und Christian Stocker konnten sich nicht einigen. Was bleibt? Ein ewiges und letztlich erfolgloses Geschachere und Gezerre, eine Flut an gegenseitigen Schuldzuweisungen, Frust und Vertrauensverlust, aber noch längst keine Regierung, die das krisengebeutelte Land so notwendig hätte. Ja, 136 Tage nach den Nationalratswahlen steht die österreichische Innenpolitik vor einem Scherbenhaufen wie vermutlich noch nie zuvor. Wie haben wir das verdient?