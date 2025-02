Lkw krachte auf S16 gegen Leitschiene und Auto

Am Mittwoch gegen 10.25 Uhr war auf der Arlbergschnellstraße S16 ein 19-jähriger Lkw-Lenker samt Beifahrer in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als der Fahrer aufgrund von Sekundenschlaf plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte der Laster erst mit einem Straßenleitpflock, dann noch mit einer Betonleitwand. In weiterer Folge wurde das Gefährt nach links geschleudert, wobei es ein entgegenkommendes Auto im hinteren Bereich leicht streifte und nochmal gegen die Außenleitschiene krachte.