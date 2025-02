Reise des Mehlwurms: Vom Dschungelcamp aufs Teller

Was in der asiatischen Küche bereits seit jeher als gewöhnlich gilt, schleicht sich nun auch in europäischen Kochtöpfen als Trend ein: Käfer und Würmer in Lebensmitteln. Seit 10. Februar ist es nämlich dank einer EU-Richtlinie erlaubt, den Tenebrio molitor (Mehlwurm) als Pulver in unterschiedlichen Lebensmitteln beizumischen. In diesen Produkten kann die Larve des Mehlwurms künftig vorkommen: