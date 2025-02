Großes „Krabbeln“ im Brot ist ab jetzt erlaubt

Unserer Gesundheit kann es trotz eines gewissen Ekelfaktors bei so manchen Feinschmeckern jedenfalls nicht schaden. Denn die winzigen Tierkörper sind nur so gespickt mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und Spurenelementen wie Eisen, Zink, Vitamin E. Mehlwürmer enthalten Ballaststoffe. Außerdem mehr als doppelt so viel Eiweiß (45 Gramm pro 100 g) wie etwa Hühnerfilets oder Rindersteaks!