Kein Bier zu zweit | Wintermärchen

Wintermärchen. Szenenwechsel von den auch 19 Wochen nach den Nationalratswahlen noch erfolglosen Regierungsverhandlungen in Wien zu den auch am fünften Tag für Österreich so erfreulichen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach. Für uns von der „Krone“, für das Team der Sportredaktion, aber vor allem auch für eine glückliche Schar an Leserinnen und Lesern hatte der Samstag so früh wie schön begonnen: Mit einem Sportstammtisch samt dem ganz besonderen Gast Annemarie Moser-Pröll. Sie erntete von unseren eingeladenen Leserinnen und Lesern Standing Ovations. Wie „Krone“-Sportchef Peter Moizi heute ganz richtig schreibt: „Österreichs Jahrhundert-Sportlerin, fünffache Weltmeisterin und Olympiasiegerin 1980, zieht mit ihrer Aura alle Fans in Saalbach in den Bann.“ Die Legende „Annamirl“ analysierte das WM-Geschehen mitreißend und prophezeite zwei Stunden vor der Damen-Abfahrt: „Mirjam Puchner holt eine Medaille.“ Und so kam es auch! Die Salzburgerin holte Silber – das Sieger-Trio Breezy Johnson aus den USA als Erste und Ester Ledecka aus Tschechien als Dritte präsentierte sich beinahe so sympathisch wie Moser-Pröll ihr ganzes Leben lang. Heute fiebern wir wieder mit – jetzt werden wir ein bisschen fordernd und wünschen uns auch von den Herren eine Abfahrtsmedaille. So wie die Stimmung in Saalbach ist – unsere Sportredaktion titelt heute „Wintermärchen“ – gar nicht unrealistisch!