Interessenskonflikte? Musk überwacht sich selbst

Erstaunte Reaktionen

Ihre Antwort, dass Musk selbst zuständig sei, ist eher ungewöhnlich. „Ich kenne keinen anderen Fall, nirgendwo, in dem eine Person für sich selbst entscheiden konnte, ob es einen Interessenskonflikt gibt“, sagte der Experte Donald Kettl, ein früherer Professor der Universität von Maryland, dem Finanzdienst Bloomberg. Das sei an sich bereits ein Interessenskonflikt. Leavitt sagte, Musk halte sich an alle zutreffenden Gesetze.