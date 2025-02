Musk ist „besonderer Regierungsangestellter“

Für solche Beschäftigten gelten Ethikregeln. Sie dürfen beispielsweise nicht in Angelegenheiten involviert sein, die ihre finanziellen Interessen betreffen. Trump hatte Musk damit beauftragt, die Staatsausgaben der USA zu senken. Dafür wurde auch nach einem Namensvorschlag des Unternehmers das Gremium Doge (Department of Government Efficiency) gegründet, das an das Weiße Haus angeschlossen ist.