Extremwetter-Schäden in Wien kosten Unsummen

Wie sehr der Klimawandel in der Stadt schon angekommen ist, wissen jene am besten, die an vorderster Front stehen: Wiens Florianijünger, deren Einsatzzahlen explodieren – und Versicherungen, die danach zahlen sollen. Wir zeigen auf, wie teuer uns Extremwetterereignisse jetzt schon kommen und was in den kommenden Jahren auf die Stadt und ihre Bewohner zukommt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.