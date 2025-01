Nur Platz 3: Linz für ÖVP ein schwieriges Pflaster

Das Bild entstand am 16. Oktober 2013: Als der damalige Linzer Vizebürgermeister Erich Watzl sein Amt zurücklegte, war ein junger Mann an seiner Seite. Es war Martin Hajart, der bei der gestrigen Wahl des Linzer Bürgermeisters zum großen Verlierer wurde. Der in der ÖVP gut eingebettete geborene Innviertler fühlte sich in Linz damals schon wohl – und so beschlossen die damaligen Parteichefs im Gleißner-Haus, dass er aufgebaut wird.