Van der Bellen öffnet die Tür für Herbert Kickl

„Man denkt, man hat schon viel erlebt“

Nach den intensiven Stunden der ÖVP-Granden über die Nachfolge von Karl Nehammer wandte sich das Staatsoberhaupt an die Öffentlichkeit. „Wenn ich etwas gelernt habe als Präsident, dass es immer wieder neue Situationen gibt. Man denkt, man hat schon viel erlebt.“ So kann man sich täuschen. Karl Nehammer habe ihm, dem Präsidenten, gestern versichert, dass der Übergang in aller Ruhe vonstattengehen werde. Im Lauf der kommenden Woche werde ein neuer Kanzler einer Übergangsregierung betraut. Van der Bellen bedankte sich ausdrücklich bei Nehammer, dass dieser in schwierigen Zeiten Verantwortung wahrgenommen habe.