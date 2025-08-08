Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“

Zu den Fakten nochmals: Bisher haben heuer 500 Syrer freiwillig Österreich verlassen – mehr als doppelt so viele als jeweils in den Jahren 2023 und 2024. Zudem wurde erstmals nach 15 Jahren ein wegen Terrorismus-Verdacht zu sieben Jahren Haft verurteilter Straftäter via Wien-Schwechat per Abschiebe-Flieger nach Syrien gebracht. Dort verlor sich dann laut seinem Anwalt die Spur.