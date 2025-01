Stocker: Vom Mann der zweiten Reihe zum Parteichef

Seit 2019 im Nationalrat

Nach vielen Jahren in der Kommunalpolitik kam Stocker erst im Jahr 2019 in den Nationalrat. Sein Draht zum mittlerweile abgetretenen Parteichef Karl Nehammer war schon damals ein sehr guter. Entsprechend machte ihn dieser dann auch 2022 zum Generalsekretär. Einer der Gründe: Stocker kenne die Partei und ihre Strukturen in- und auswendig und sei in den Landes- und Teilorganisationen bestens vernetzt. Das wird wohl auch der Grund sein, warum man ihm gerade jetzt die Zügel in die Hände gibt. Eine Dauerlösung an der Spitze wird Stocker aber wohl kaum werden – eher der Koordinator des Findungsprozesses für die neue Parteispitze.