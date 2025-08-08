Jetzt stoppt Merz Waffenlieferungen an Israel

Israels Sicherheitskabinett billigte Plan zur „Besiegung“ der Hamas

Israel will unterdessen seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten. Nach stundenlangen Beratungen billigte das israelische Sicherheitskabinett den von Regierungschef Benjamin Netanyahu vorgelegten Plan zur Einnahme der Stadt Gaza. Die größte Stadt des Gazastreifens war seit dem Beginn des Kriegs vor rund 22 Monaten bereits mehrfach Ziel israelischer Angriffe. Von der „Besiegung“ der Hamas ist zudem die Rede.