Warum 166.422 Bürger weniger wählen dürfen

Politische Auswahlmöglichkeit

Hinzu kommt ein vielfältigeres Angebot an Parteien. In Niederösterreich treten mehr Fraktionslisten an, dazu zahlreiche neue Bürgerlisten. „Ein direkter Vergleich der Wahlen von 2020 und den bevorstehenden ist somit kaum möglich“, so Zauner. Fix ist jedenfalls, dass – wie bisher auch – nur die Volkspartei in sämtlichen Gemeinden an den Start geht.