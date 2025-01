Briefkästen gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Als Lausbubenstreich geht das nicht mehr durch, es handelt sich eindeutig um gezielte und systematische Sachbeschädigung: Wie berichtet, haben unbekannte Täter seit 20. Dezember in der Südweststeiermark mindestens zwölf Briefkästen mit Böllern in die Luft gesprengt. Zum großen Glück wurde dabei niemand verletzt – denn wie die Polizei nun im Zuge eines Zeugenaufrufs mitteilt, dürften vermutlich dieselben Täter auch in der Nähe von Wohnhäusern mit Böllern und Raketen geworfen haben.