Unbekannte jagten zehn Briefkästen in die Luft

Seit 20. Dezember treiben unbekannte Täter in Deutschlandsberg und Leibnitz ihr Unwesen. Sie haben es vor allem auf die gelben Sammel- und Abgabebriefkästen der Post abgesehen. Insgesamt zehn von ihnen – laut Stand 30. Dezember – wurden mit Böllern in die Luft gejagt. Erwischt hat es gelbe Postkästen in Lebring, Leutschach, Oberhaag, Wies, Eibiswald und Bad Gams.