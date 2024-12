Supermarkt wird jetzt bald zu Abverkauf-Geschäft

Für das Selbstbedienungs-Konzept war schon im Februar das Aus gekommen, zuletzt gab die UniGruppe bekannt, das Logistikzentrum in Graz-Seiersberg zu schließen, was 91 Mitarbeitern den Job kosten wird. Dazu verriet das Handelsunternehmen mit Sitz in Traun, dass es in diesem Jahr bereits 24 Geschäfte zugesperrt hat.