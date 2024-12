Firma stellt Besuch beim Online-Psychologen frei

Ein eigenes Restaurant gibt’s, in dem es sogar schon die Möglichkeit eines Frühstücks gibt; in der sogenannten Work-Out-Zone soll ein Raum mit Yoga-Kursen und ähnlichem regelmäßig bespielt werden. „Früher war das umständlich, weil zuerst immer ein Meetingraum freigeräumt werden musste“, sagt Alfred Hiebl, Eigentümer von MIC, beim Rundgang in der neuen Zentrale des Spezialisten für Zoll- und Exportkontroll-Software in Linz.