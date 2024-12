Für 1100 Hagelschäden gibt‘s nun letztes Ultimatum

2024 war ein „Feuer-Jahr“

Und das, obwohl heuer ein richtiges „Feuer-Jahr“ war, wie Nagl betonte. Der Brand in einem Sägewerk sorgte für den größten Feuerschaden der Unternehmensgeschichte, dazu kamen weitere sieben Großbrände in der Landwirtschaft. „Haben wir früher von einem Großschaden um die 300.000 Euro gesprochen, so gibt es heute keinen mehr unter einer Million Euro“, sagt Nagl. Insgesamt stiegen die Schäden in der Sparte Feuer auf 42,8 Millionen Euro. Akkubrände bei Scootern schlagen da allerdings gar nicht nieder, sie seien eher ein Fall für die Haushaltsversicherung und würden auch hier nicht groß ins Gewicht fallen, heißt es.