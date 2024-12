Serieneinbrecher auf frischer Tat betreten

Der Mann steht im Verdacht, im Zeitraum von Ende Oktober bis zum 8. Dezember mehrere Einbrüche in Österreich begangen zu haben. Das Landeskriminalamt Kärnten konnte in Zusammenarbeit mit den Kollegen in Niederösterreich weitere Tatorte ausmachen, die ebenfalls dem 31-Jährigen zuzuschreiben sind. Neben St. Veit soll der Ungar auch in den Gemeinden Mistelbach, Neunkirchen, Gmünd und Amstetten eingebrochen haben.