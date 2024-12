Pkw lichterloh in Flammen: A12-Ausfahrt gesperrt

Ein Raub der Flammen wurde am Freitagabend ein Pkw in Kematen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Im Bereich der Autobahnausfahrt geriet das Auto eines Ungarn vor einem Kraftwerk plötzlich in Brand. Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle. Es kam zu Sperren, verletzt wurde niemand.