Auto in Garage in Brand: Vier Wohnhäuser evakuiert

Gegen 17 Uhr geriet der Pkw, der in der Garage eines Mehrparteienhauses in Telfs abgestellt war, plötzlich in Brand. Die alarmierte Feuerwehr war rasch zur Stelle – die Situation vor Ort war gefährlich. „Der Rauch breitete sich massiv in den dortigen vier Wohnhäusern aus, weshalb die Evakuierung der dort circa 100 wohnhaften Personen notwendig war“, berichtete die Polizei.