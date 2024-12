Kunasek und Lang: Warum die „Verlobung“ scheiterte

Die steirischen Roten haben den Schock, erstmals aus der Regierung zu fliegen, noch nicht verdaut. Die Genossen fragen sich: Was ist in der Vorwoche passiert, dass Mario Kunasek den „Heiratsantrag“ abgelehnt hat, obwohl es anfangs so gut für die Roten ausgesehen hatte? Die „Krone“ kennt die Gründe.