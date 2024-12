Disco-Besucherin landet mit Freunden im Riedgraben

Auto nicht mehr fahrbereit

Es kam wie es kommen musste: Die 30-Jährige überfuhr zunächst einen Begrenzungspfosten und landete einige Meter weiter parallel zur Straße verlaufenden Riedgraben. Die Lenkerin und die beiden Insassen blieben bei dem unfreiwilligen Ausflug in die Botanik glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug musste wieder auf die Straße gehoben werden. Bei dem Unfall war es allerdings so arg in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es nicht mehr fahrbereit war.