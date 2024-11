Neue Namen, neue Stromer und ein Sprit-Flaggschiff

Die Modelloffensive von Audi bleibt in der Branche keinem verborgen. Es ist die größte der Firmengeschichte. Eine Mammut-Aufgabe für Logistik, Marketing, Vertrieb und Produktion. Innerhalb kurzer Zeit erfolgen die Einführungen von Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron und A6 Avant e-tron. Dabei bleibt es nicht nur bei den vier Elektromodellen, die sämtlich auf der neuen und über zwei Jahre in Verzug geratenen PPE (Premium Platform Electric) basieren. Auch im konventionellen Bereich geht es mächtig zur Sache. A5 und A5 Avant, die dritte Generation des Q5 als SUV und Sportback sowie die Neuauflage des A7 als Sportback und Avant stehen in den Startlöchern.