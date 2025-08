Deutsch-Interview: Kritik auch aus eigenen Reihen

Die Aussagen von Oskar Deutsch im „ZIB“-Interview lassen weiter die Wogen hochgehen. So meinte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Österreichs, man wisse nicht, ob es eine Hungersnot im Gazastreifen gebe. Im Übrigen wolle die Hamas nicht, dass die Bevölkerung versorgt werde. Im „Krone“-Interview übt jetzt auch Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, Kritik an seinem Wiener Amtskollegen.