Am Parkplatz gelauert: Messerattacke auf Ehefrau

Mutige Kolleginnen eilten zu Hilfe

Zwei Kolleginnen hörten die Hilferufe und eilten der 25-Jährigen zu Hilfe. Sie sahen, wie der Mann seiner Frau mit einem Messer in der Hand folgte – jedoch kurz vor ihr stolperte. Dies verschaffte der Frau einen Vorsprung. Gemeinsam gelang es den Kolleginnen, den Mann körperlich so weit abzudrängen, dass sich die Frau in einen Aufenthaltsraum retten und dort einschließen konnte.