Kult-Klub hofft auf Österreichs „Mini-Magath“

Kapitän zeigt sich begeistert

Rückendeckung bekommt der 42-Jährige auch von Kapitän Kenan Karaman: „Ich bin froh, dass sich der Verein für Muslic entschieden hat. Er weiß genau, was er möchte. Er gibt uns in allen Bereichen genau das, was uns in den letzten Monaten gefehlt hat. Da war es zu ruhig auf dem Platz – jetzt kommt diese Energie vom Trainer selbst. Genau so muss es sein. Du bekommst immer ein Feedback. Damit können wir besser umgehen, als wenn nichts gesagt wird.“