Rekordtransfer Osimhen lässt Gala-Fans träumen

Transferoffensive lässt Fans träumen

Doch nicht nur Osimhen soll helfen, die Mannschaft zu großen Triumphen zu führen. Bereits vor einigen Wochen konnte der Klub den Transfer von Leroy Sané finalisieren. Der deutsche Flügelstürmer kommt zwar ablösefrei vom FC Bayer München, dürfte allerdings ein ähnliches Gehalt wie Osimhen in Istanbul verdienen. Mithilfe von dem neuen, namhaften Sturmduo will der Klub nicht nur ein weiteres Mal den Meistertitel in der Türkei verteidigen – auch in der Champions League soll die Mannschaft dieses Jahr für Aufruhr sorgen. Viele Fans träumen mit diesem Kader bereits von einer Champions-League-Saison, die in die Geschichte des Klubs eingehen soll.