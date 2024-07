Der neue Audi A4 heißt jetzt A5 – und das kann er

Die Serienausstattung wurde in Details erweitert, etwa um die Navigation, die elektrisch öffnende und schließende Kofferraumklappe oder die Telefonablage mit induktiver Ladefunktion. Wer mehr will, kann zwischen den Exterieur-Versionen Basis, advanced und S line wählen oder gleich das S-Modell wählen. Dazu bietet Audi neben zahllosen Individualisierungsmöglichkeiten noch die drei Pakete Tech (Voll-LED-Scheinwerfer, 3-Zonen-Klimaautomatik, Audi MMI plus), Tech plus (Matrix LED-Scheinwerfer, Beifahrerdisplay, Komfortpaket plus) oder Tech pro (digitale OLED-Heckleuchten, Lenkradheizung, Sitzheizung vorn und hinten, adaptive Dämpferregelung) an. Dazu gibt es Räder in den Formaten von 17 bis 20 Zoll.