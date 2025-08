Hammarberg/Berger im Viertelfinale ++ Klingers out

Um den Einzug in das Semifinale geht es für Hammarberg/Berger am Samstag, Gegner sind die topgesetzten norwegischen Tokio-Olympia-Sieger Anders Mol/Christian Sörum. Berger blickte schon voraus: „Jetzt schnell regenerieren, um morgen wieder Vollgas geben zu können“, meinte der Sohn von Ex-Profi Nik Berger. Die Landsleute Christoph Dressler/Philipp Waller waren am Donnerstag in der Zwischenrunde ausgeschieden.