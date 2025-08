Guns N‘ Roses stellen in Wacken Show-Rekord auf

Auf einem der größten Metal-Festivals der Welt in Wacken wird der kürzlich verstorbene „Fürst der Finsternis“, Ozzy Osbourne, gefeiert wie ein Gott. Nicht nur Fans, auch Bands wie Guns N‘ Roses zollen ihm Tribut: „Wegen dir sind wir alle hier“, so Axl Rose und Band, die die Bühne erst nach 198 Minuten wieder verließen – und so auch gleich einen Rekord aufstellten.