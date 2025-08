Österreichischer Hacker-Nachwuchs ist Weltspitze

Cybersecurity am Lehrplan

An der TU Graz leitet Stefan Mangard das Institute of Information Security. „Es gibt seit mehr als zehn Jahren ein CTF-Team an der TU Graz und die Qualifikation für das Finale des DEFCON CTF ist ein absolutes Highlight“, so der Grazer Professor. An der TU Graz werden den Studierenden mehr als 20 Lehrveranstaltungen für eine Spezialisierung im Bereich Cybersicherheit geboten.