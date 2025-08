Kraus und Grabher siegen weiter im Gleichschritt

Kraus, als Weltranglisten-148. aktuell Österreichs Nummer zwei, startete ihr Viertelfinale gegen die Kroatin Lea Boskovic (WTA-Nr. 300) bärenstark. Nach drei Breaks lag die 23-Jährige bereits 5:0 in Front, ehe ihrer Gegnerin zuerst ein Rebreak und in weiterer Folge ein zweiter Punkt gelang. Drehen konnte sie den ersten Satz aber nicht und so servierte Kraus nach 47 Minuten zum 6:2 aus. Im zweiten Durchgang zeigte Boskovic mehr Widerstand, nahm der Wienerin sogar das Service zu einer 2:0-Führung ab. Doch Kraus schaffte das sofortige Rebreak, zog in der Folge auf 4:2 davon und ließ nichts mehr anbrennen. Nach 75 Spielminuten verwertete sie gleich den ersten Matchball zum 6:2, 6:4-Matchgewinn.