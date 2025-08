Rennradfahrer starb nach Kollision mit Lkw

Eine Rennfahrergruppe aus der Schweiz hatte sich am Freitagvormittag zu einer Radtour nach Vorarlberg aufgemacht. Gegen 12.45 Uhr nahm die kleine Gruppe die Abfahrt von Röns in Richtung Satteins in Angriff. Vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit gerieten drei der Hobbysportler in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn.