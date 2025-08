Straftäter sollen in leeres Hotel: „Nicht mit uns“

30 Häftlinge – 200 Anrainer: „Unverhältnismäßige Belastung“

Doch für das Land ist die geplante Dichte der Bewohner schlicht zu viel. „30 Maßnahmepatienten auf rund 200 unmittelbare Anwohner – das ist eine völlig unverhältnismäßige Belastung für die Region“, rechnet Doskozil vor. Grundsätzlich seien Sozialprojekte zur Wiedereingliederung von Tätern in die Gesellschaft wichtig, sagt der Landeshauptmann weiter. Tagsüber sollen die Bewohner frei am Gelände tätig sein – ein Gedanke, der viele Menschen in der Gemeinde beunruhigt. „Die Menschen vor Ort haben zurecht Sorgen, wir stehen an ihrer Seite“, erklärt Bürgermeister Friedl.