„Ich schneide dir ein Lächeln ins Gesicht“

Seit vier Monaten sitzt der 42-jährige Nordafrikaner in Untersuchungshaft. Als er in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wird, sitzt der 49-jährige Ex-Freund des Opfers bereits im Raum. Schnell wird klar, dass die beiden keine Freunde mehr werden. Doch dazu später. Hauptangeklagter ist der Marokkaner. Er muss sich wegen fortgesetzter Gewalt, Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und versuchter schwerer Körperverletzung gegenüber seiner Noch-Gattin verantworten.