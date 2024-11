ÖTV-Ass nutzt seine Chancen nicht und scheidet aus

In Satz eins lag Schwärzler in seinem ersten Aufschlagspiel bereits 40:0 voran, kassierte in Folge aber fünf Punkte in Serie und geriet früh 0:2 in Rückstand – dem der junge Vorarlberger vergeblich nachlief. Nach nur 28 Minuten servierte Mayo zum 6:3-Satzgewinn aus.