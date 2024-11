ÖTV-Youngster Schwärzler bereits im Viertelfinale

Vierter Viertelfinaleinzug für Joel

Für Schwärzler ist es der vierte Einzug in ein Challenger-Viertelfinale, allerdings schaffte er bislang erst einmal den Aufstieg ins Halbfinale. Und zwar im Mai, als er in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje am Ende auch das Turnier für sich entscheiden und seinen ersten ATP-Titel holen konnte.