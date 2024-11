Taxilenker fährt einer 17-Jährigen über den Fuß

Zwei Jugendliche waren am Samstag gegen 23 Uhr zu Fuß in der Battloggstraße in Schruns unterwegs. An einer Engstelle blieben sie stehen, um ein Taxi, das passieren wollte, vorbeizulassen. Nachdem der Taxilenker vorbeigefahren war, bemerkte die 17-Jährige, dass das Taxi über ihren Fuß gefahren war.