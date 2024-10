Autofahrer ging nach Unfall auf Feuerwehrmann los

Hubschrauber angefordert

Zwei Personen wurden verletzt, und der Notarzthubschrauber rückte an. Ein Feuerwehrmann sicherte deshalb den Verkehr. Dabei brannten bei einem Autolenker die Sicherungen durch. Er stieg aus, pöbelte den Helfer an und packte ihn an der Schutzjacke.