Das Vorarlberg-Derby erfüllte die Erwartungen

Den schoss Bregenz-Stürmer Anteo Fetahu aber direkt in die Hände des in der Tormitte stehengebliebenen Domenik Schierl, es blieb beim 1:0 für die Austria. Wenig später, kurz vor der Pause, fiel dann aber doch noch der Ausgleich – Renan stand am Elferpunkt goldrichtig, spitzelte die Kugel zum Ausgleich in die Maschen.