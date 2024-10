Kindersitztest: Der sicherste wird zum Kinderwagen

Das insgesamt beste Modell im Test kommt von Thule: Die Kombination aus der Babyschale Maple und der Alfi Base schrammt denkbar knapp am „Sehr gut“ vorbei. „Insgesamt beschränken sich die Unterschiede zwischen den mit ‘Gut‘ beurteilten Kindersitzen auf Details – so ist z. B. der Besafe Beyond eines der besten Modelle in Hinblick auf die Sicherheit, muss aber, speziell wenn mit Isofix-Basis genutzt, Abstriche in der Ergonomie hinnehmen.“