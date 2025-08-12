WAC trifft bei Aufstieg im Playoff auf Rijeka!

Ohne Arnautovic! Roter Stern Belgrad im CL-Playoff
Nach 1:1 gegen Posen
Der WAC kennt seinen möglichen Gegner im Playoff zur Europa League!
Nehmen die Kärntner am Donnerstag (19 Uhr) in Klagenfurt nach dem 0:0 im Hinspiel die Hürde PAOK Saloniki, bekommen sie es in der finalen EL-Quali-Runde am 21. (auswärts) und 28. August (heim) mit HNK Rijeka zu tun. Die Kroaten setzten sich nach einer 1:2-Heimniederlage am Dienstag in Irland bei Shelbourne mit 3:1 durch.
Scheidet der WAC gegen PAOK aus, geht es für die Wolfsberger im Conference-League-Playoff gegen Araz Nachitschewan aus Aserbaidschan oder Omonia aus Zypern weiter. In diesem Fall würde der WAC zu Hause starten.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.