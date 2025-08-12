WAC trifft bei Aufstieg im Playoff auf Rijeka!

Nehmen die Kärntner am Donnerstag (19 Uhr) in Klagenfurt nach dem 0:0 im Hinspiel die Hürde PAOK Saloniki, bekommen sie es in der finalen EL-Quali-Runde am 21. (auswärts) und 28. August (heim) mit HNK Rijeka zu tun. Die Kroaten setzten sich nach einer 1:2-Heimniederlage am Dienstag in Irland bei Shelbourne mit 3:1 durch.