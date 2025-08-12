Vorteilswelt
Europa League

WAC trifft bei Aufstieg im Playoff auf Rijeka!

Fußball International
12.08.2025 22:57
Jubelnde Kicker von HNK Rijeka
Jubelnde Kicker von HNK Rijeka(Bild: AP/Niall Carson)

Der WAC kennt seinen möglichen Gegner im Playoff zur Europa League!

Nehmen die Kärntner am Donnerstag (19 Uhr) in Klagenfurt nach dem 0:0 im Hinspiel die Hürde PAOK Saloniki, bekommen sie es in der finalen EL-Quali-Runde am 21. (auswärts) und 28. August (heim) mit HNK Rijeka zu tun. Die Kroaten setzten sich nach einer 1:2-Heimniederlage am Dienstag in Irland bei Shelbourne mit 3:1 durch.

Scheidet der WAC gegen PAOK aus, geht es für die Wolfsberger im Conference-League-Playoff gegen Araz Nachitschewan aus Aserbaidschan oder Omonia aus Zypern weiter. In diesem Fall würde der WAC zu Hause starten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf