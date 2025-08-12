Listeriose-Ausbruch in Frankreich – zwei Tote

Ein schwerer Verlauf ist vor allem bei Schwangeren, Älteren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem möglich. Die Zeit zwischen der Infektion und ersten Symptomen kann laut dem Landwirtschaftsministerium bis zu acht Wochen betragen. Symptome sind unter anderem Kopf- und Muskelschmerzen, Erbrechen, Durchfall sowie Fieber.