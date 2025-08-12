Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weichkäse schuld?

Listeriose-Ausbruch in Frankreich – zwei Tote

Ausland
12.08.2025 23:02
In Frankreich sind zwei Menschen an Listeriose gestorben. Sie dürften zuvor Weichkäse gegessen ...
In Frankreich sind zwei Menschen an Listeriose gestorben. Sie dürften zuvor Weichkäse gegessen haben (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

In Frankreich sind zwei Menschen an der Lebensmittelinfektion Listeriose gestorben. Eine Person litt an Vorerkrankungen. Die Infektionen stehen möglicherweise mit dem Verzehr von Weichkäse in Verbindung.

0 Kommentare

Der betroffene französische Produzent hat zahlreiche Käse zurückgerufen. Laut dem Landwirtschaftsministerium sind 21 Menschen an der Lebensmittelinfektion Listeriose erkrankt. Diese wird durch Bakterien verursacht, sogenannte Listerien, die in der Natur häufig vorkommen. Wer ein intaktes Immunsystem hat, erkrankt nur selten. Oft verläuft die Infektion auch unbemerkt.

Ein schwerer Verlauf ist vor allem bei Schwangeren, Älteren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem möglich. Die Zeit zwischen der Infektion und ersten Symptomen kann laut dem Landwirtschaftsministerium bis zu acht Wochen betragen. Symptome sind unter anderem Kopf- und Muskelschmerzen, Erbrechen, Durchfall sowie Fieber.

44 Fälle in Österreich 2024
Listerien kommen unter anderem in Abwässern, der Erde und auf Pflanzen vor. Bei Lebensmitteln können etwa Rohmilch, rohes Fleisch, abgepackte Wurst und Räucherfisch betroffen sein. Produkte wie Schmier- oder Weichkäse, die aus pasteurisierter Milch hergestellt werden, können während der Produktion kontaminiert werden.

Lesen Sie auch:
Vergiftungsgefahr
Listerien! Käserei ruft zwei Produkte zurück
09.01.2025
Fehlende Hygiene
Erstmals Listerien in veganem Käse nachgewiesen
25.04.2024

Laut der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) ist die Einnahme von Antibiotika erforderlich, dennoch verlaufen trotz Therapie bis zu 30 Prozent der invasiven Listeriosen tödlich. In Österreich wurden im Vorjahr 44 laborbestätigte Fälle gemeldet. 12 Menschen kamen ums Leben. Die verantwortlichen Lebensmittel waren kontaminierte Fleischprodukte.

So kann vorgebeugt werden
Um das Risiko zu minimieren, empfiehlt die AGES unter anderem, Lebensmittel vor dem Essen oder der Weiterverarbeitung gründlich mit Leitungswasser abzuspülen. Lebensmittel wie Weichkäse, Schmierkäse, aufgeschnittene Wurstwaren oder geräucherte Fische sollten immer getrennt von anderen Produkten gelagert werden. Insbesondere Risikopersonen sollten die Mindesthaltbarkeit beachten.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf