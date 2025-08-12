„Vielleicht ist die Europa League besser für uns“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Es ist bitter. Wir haben mit dem nötigen Quäntchen Glück und der Effizienz 2:0 geführt. Dass der Gegner kommt, das Stadion laut wird, das war klar. Wir haben das Gegentor bekommen, dann haben wir es aber ganz gut im Griff gehabt. Als sich alle auf die Verlängerung eingestellt haben, haben wir uns ein unnötiges Gegentor eingefangen. Wenn du in Führung bist, tut es weh, es nicht geschafft zu haben.“