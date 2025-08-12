„Vielleicht ist die Europa League besser für uns“

Aus, Schluss, vorbei – Salzburg hat den Sprung ins Play-off der Champions League verpasst. Was nach dem Aus gegen Brügge bleibt, ist aber die Europa League. Hier die Stimmen zum Spiel:
Alexander Schlager (Salzburg-Tormann): „Am Ende des Tages muss man sagen, über zwei Spiele steigen wir verdient nicht auf. Brügge war über beide Spiele die bessere Mannschaft. Man merkt, dass in gewissen Phasen für uns alles perfekt sein muss, damit man mit so einem Gegner mithalten kann. Aber wir freuen uns auf die Europa League. Vielleicht ist das die bessere Stufe für uns in unserer Entwicklung.“
Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Es ist bitter. Wir haben mit dem nötigen Quäntchen Glück und der Effizienz 2:0 geführt. Dass der Gegner kommt, das Stadion laut wird, das war klar. Wir haben das Gegentor bekommen, dann haben wir es aber ganz gut im Griff gehabt. Als sich alle auf die Verlängerung eingestellt haben, haben wir uns ein unnötiges Gegentor eingefangen. Wenn du in Führung bist, tut es weh, es nicht geschafft zu haben.“
Mads Bidstrup (Salzburg-Kapitän): „Es ist schwierig, hier zu stehen, es sind viele Emotionen. Ich bin müde und enttäuscht. Es ist besonders schwierig, wenn du so eine erste Hälfte hast. Wir dachten, dass wir gut im Spiel sind. Dann haben wir defensiv nicht gut gespielt in der zweiten Hälfte. Wir hatten heute nicht die Champions-League-Qualität. Wir freuen uns aber auf die Europa League.“
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.