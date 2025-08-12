Vorteilswelt
Alexander Schlager:

„Vielleicht ist die Europa League besser für uns“

Fußball International
12.08.2025 22:49
Alexander Schlager
Alexander Schlager(Bild: Tröster Andreas)

Aus, Schluss, vorbei – Salzburg hat den Sprung ins Play-off der Champions League verpasst. Was nach dem Aus gegen Brügge bleibt, ist aber die Europa League. Hier die Stimmen zum Spiel:

Alexander Schlager (Salzburg-Tormann): „Am Ende des Tages muss man sagen, über zwei Spiele steigen wir verdient nicht auf. Brügge war über beide Spiele die bessere Mannschaft. Man merkt, dass in gewissen Phasen für uns alles perfekt sein muss, damit man mit so einem Gegner mithalten kann. Aber wir freuen uns auf die Europa League. Vielleicht ist das die bessere Stufe für uns in unserer Entwicklung.“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Es ist bitter. Wir haben mit dem nötigen Quäntchen Glück und der Effizienz 2:0 geführt. Dass der Gegner kommt, das Stadion laut wird, das war klar. Wir haben das Gegentor bekommen, dann haben wir es aber ganz gut im Griff gehabt. Als sich alle auf die Verlängerung eingestellt haben, haben wir uns ein unnötiges Gegentor eingefangen. Wenn du in Führung bist, tut es weh, es nicht geschafft zu haben.“

Mads Bidstrup (Salzburg-Kapitän): „Es ist schwierig, hier zu stehen, es sind viele Emotionen. Ich bin müde und enttäuscht. Es ist besonders schwierig, wenn du so eine erste Hälfte hast. Wir dachten, dass wir gut im Spiel sind. Dann haben wir defensiv nicht gut gespielt in der zweiten Hälfte. Wir hatten heute nicht die Champions-League-Qualität. Wir freuen uns aber auf die Europa League.“

